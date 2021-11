Una delle soluzioni per aiutare lapotrebbe essere rappresentata dall'ingaggio di Gaston. Il trequartista uruguaiano, rimasto senza squadra, sarebbe estremamente felice di un ritorno in blucerchiato: "E poi mi alleno per farmi trovare pronto per quello che arriverà in futuro. Spero il prima possibile" ha detto a Il Secolo XIX. "Mi alleno da solo, in un campetto vicino a casa. Seguendo le schede che mi invia dall’Uruguay un preparatore atletico, Marcelo Giarrusso. Mentalmente non è facile allenarsi da soli. Sedute di due o tre ore, tanti chilometri da percorrere anche ad alta intensità. E pochissimo pallone, quasi niente. Non è certo come lavorare in una squadra, nel contesto di un gruppo, torelli e partitelle.. Ma sono consapevole di non poter mollare, non posso permettermelo. Devo dare il massimo per stare fisicamente al meglio ed essere felice"."Mi sento bene" continua Ramirez. "Il lavoro che sto portando avanti è costruttivo. La mia sensazione è che non ci vorranno più di due settimane. Nei giorni scorsi avevo anche avuto un contatto con l’Entella, per vedere se potevo allenarmi con loro. Poi adesso qualcosa si potrebbe muovere per me, quindi preferisco aspettare.Se il presidente ritiene che io possa ancora dare qualcosa alla Sampdoria, sono qui".Per Ramirez non dovrebbero esserci difficoltà a livello contrattuale: "Non penso ci siano problemi. A me, sarà fino a giugno. Non c’è bisogno di parlare tanto. Trasferimenti mancati? Monza sì, ma c’è un problema sulla quota extracomunitari. Il Torino si era fatto vivo poi non più. Ho avuto anche altri contatti negli ultimi tempi, ma niente di approfondito. E poi ripeto, vorrei restare a giocare in Italia"Sulla situazione attuale della Samp, si dice fiducioso: "In passato abbiamo vissuto momenti anche di peggiori. Quando è arrivato Ranieri, ad esempio, eravamo messi molto male, in classifica e a livello di fiducia, ma ne siamo usciti. E le qualità per uscirne ci sono anche adesso. Bisogna ritrovare la tranquillità per lavorare serenamente. C’è un grande portiere, difensori che difendono bene, centrocampisti forti e attaccanti abituati a segnare.. I compagni non ho mai smesso di sentirli. Mi sento benvoluto… si dice così? Da loro, dai tifosi della Sampdoria, da chi lavora in società, dall’ambiente. Ho trascorso quattro anni bellissimi con la maglia blucerchiata".Un ritorno, quindi, è possibile: ". Da quando gioco a calcio ho sempre creduto in quello che stavo facendo. E ho dato il massimo. Sarei felicissimo di tornare. Poi c’è una parte delle vicende della vita che si può governare meno.