La linea verde della Sampdoria prosegue: il club blucerchiato, sempre molto attento ai giovani talenti in erba, ha messo gli occhi in casa Inter, e in particolare sul giovane attaccante della Primavera nerazzurra Davide Merola. La settimana scorsa infatti il direttore sportivo Osti e Walter Sabatini avrebbero incontrato Enzo Raiola, procuratore del centravanti classe 2000.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i blucerchiati vorrebbero acquistare subito il calciatore, autore di 7 gol stagionali tra campionato, Youth League e Coppa Primavera. lasciandolo poi con gli attuali compagni per altri sei mesi, in attesa di lanciarlo nel calcio dei 'grandi' a luglio. L'Inter, che con la Samp ha da sempre ottimi rapporti, avrebbe anche già dato il suo benestare all'operazione, chiedendo però di inserire un'opzione di riacquisto per i prossimi anni.



Merola per caratteristiche di gioco viene definito 'il nuovo Montella' dagli appassionati di calcio giovanile, e due anni fa era stato premiato come miglior giocatore della Premier Cup, una sorta di piccola Champions degli Under 17.