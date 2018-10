La partita contro il Milan è stata decisamente sfortunata per Gregoire Defrel. L'attaccante blucerchiato non solo non ha segnato, ma al 61' minuto è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il giocatore della Sampdoria dopo uno scatto per raggiungere un lancio di Bereszynski si è immediatamente fermato, chiedendo il cambio alla panchina doriana.



Il giocatore ha lamentato un problema ai flessori della gamba, lo stesso infortunio che aveva già patito, seppure in maniera più blanda, durante Samp-Sassuolo. Domani il giocatore, al pari di Murru, verrà sottoposto agli esami del caso e soltanto allora si conoscerà la diagnosi precisa. Secondo Telenord comunque Defrel salterà inevitabilmente la partita contro il Torino di domenica, e addirttura potrebbe tornare anche dopo la sosta per le Nazionali, giusto in tempo per il derby del 25 novembre.