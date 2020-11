Manolo Gabbiadini è fuori da parecchie settimane, a causa di un infortunio piuttosto fastidioso che sta condizionando gli allenamenti dell'attaccante della Sampdoria. Il club blucerchiato aveva valutato anche di operare il giocatore, salvo poi cambiare idea e optare per le terapie conservative.



Secondo Tuttosport Gabbiadini continuerà con le cure per tutto l'arco della prossima settimana, salterà la partita con il Cagliari ovviamente e sfrutterà la sosta delle nazionali per completare l'iter di recupero e tornare a disposizione di mister Ranieri per il turno successivo.