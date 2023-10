Ancora una volta, in casa Sampdoria, la sfortuna si accanisce sui blucerchiati con l'ennesimo infortunio di questa stagione. A fermarsi, l'altro ieri, è stato Nicola Murru per un problema muscolare patito in allenamento. Gli esami a cui è stato sottoposto ieri hanno evidenziato una lesione muscola, e ciò costringerà il capitano doriano ad un riposo forzato.



Murru sarà quindi costretto a saltare alcune partite: di sicuro Cosenza e Sudtirol, molto probabilmente anche Palermo, la speranza è di riaverlo almeno a servizio parziale con il Modena l'11 novembre, ma ovviamente negli infortuni muscolari le tempistiche possono anche variare a seconda della risposta muscolare del calciatore.