L’allenamento di ieri ha lasciato uno strascico pesante per Maya Yoshida. Il difensore della Sampdoria si è infortunato durante le partitelle ad alta intensità, ed è stato portato a braccia in infermeria dal dottor Baldari e dallo staff sanitario blucerchiato. La sua presenza con il Napoli quindi è in forte dubbio.



Yoshida, riporta Il Secolo XIX, ha sofferto un trauma alla caviglia destra, e l’entità del problema verrà analizzata oggi con esami strumentali, anche per valutare i tempi di recupero. Quasi sicuramente però il centrale giapponese salterà la sfida di domenica.