Molto probabilmente, in vista della sfida contro l'Inter, toccherà ad Omar Colley il delicato compito di marcare l'attaccante nerazzurro Edin Dzeko. Il giocatore gambiano della Sampdoria è tornato in forma, D'Aversa ha utilizzato come sua alternativa Chabot ma probabilmente per il campionato sarà l'ex Genk a prendere posto nel cuore della difesa.



Secondo Tuttosport, sarebbe proprio Colley il principale indiziato a doversi prendere cura della punta dell'Inter. Il giocatore classe 1992 è, per caratteristiche, il migliore in casa Samp per occuparsi dell'ex centravanti della Roma, per cui D'Aversa sta preparando un trattamento speciale.