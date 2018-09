sono le protagoniste del match diin programma questa sera alle 20.30. I nerazzurri, risollevati dalla vittoria in rimonta incontro il, puntano a risalire la china anche in campionato, per cancellare la sconfitta interna contro il. E per smuovere la classifica, che vede la squadra dinelle retrovie, con appena 4 punti in 4 giornate. Ad attendere l'Inter c'è una Samp in ottima forma e forte dei 7 punti conquistati in questo avvio di stagione. Per quanto riguarda, se ne contano 61, con un bilancio di 12 vittorie per i blucerchiati, 21 pareggi e 28 successi per i nerazzurri. L'ultimo confronto diretto risale al 18 marzo di quest'anno, quanto l'Inter si impose a Marassi con un netto 5-0 (rete di). Sampdoria-Inter saràdi Torre Annunziata.- Audero; Bereszynski,Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.- Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Candreva; Icardi.​, cheNella stagione 2018-19, conè possibile vedere oltre 100 match diin esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.