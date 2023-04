Jesè Rodriguez, a segno nell1-1 della Sampdoria a Lecce, ha parlato a Dazn:



"Futuro? E' difficile prendere una decisione adesso, fino a fine stagione per rispetto del club devo dare il meglio qui, quando poi andrò in vacanza ci penserò. La Serie A mi piace molto, ma il mio futuro ancora non lo conosco".