Laospita lanel terzo anticipo del sabato della 29esima giornata di Serie A, l'ottava del girone di ritorno e al Marassi arrivano due squadre che stanno vivendo un momento opposto. Con la curache si è affievolita dopo l'impatto iniziale e con i blucerchiati che con le ultime due sconfitte contro Atalanta e Udinese hanno compromesso la corsa salvezza ripiombanto a soli 4 punti dalla zona retrocessione. Massimiliano, invece, non perde da 14 giornate in Serie A e sistemando la difesa e con un Vlahovic in più è tornato in piena corsa non solo per il quarto posto (oggi difeso a 6 punti da Roma e Atalanta), ma anche per lo scudetto, col Milan a -6.con due successi blucerchiati e 12 bianconeri. La Juventus ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei gare giocate contro la Sampdoria. Dal 2013 in poi la Juventus ha perso tre trasferte di Serie A contro la Sampdoria (6V), solo contro Roma (quattro) e Napoli (cinque) i bianconeri hanno perso più gare esterne nel periodo. Nel 2022 la Juventus è la formazione che ha conquistato più punti in Serie A: 19, frutto di cinque vittorie e quattro pareggi in nove gareLa Juventus ha vinto tutte e tre le partite stagionali disputate con il centrocampo titolare formato da Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot. Sebastian Giovinco contro la sua ex Juve ha realizzato quattro gol in sei partite in Serie A, tutti con la maglia del Parma. La Sampdoria è la vittima preferita di Dusan Vlahovic in Serie A: l’attaccante della Juventus ha realizzato cinque gol in cinque partite.LE FORMAZIONI UFFICIALISampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Rincon, Sensi, Thorsby; Quagliarella, Caputo.Juve (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata.