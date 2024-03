Sampdoria, Kasami: 'So di essere importante, ci siamo creati problemi da soli ma abbiamo reagito'

Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria, nel segno anche di Pajtim Kasami. Il centrocampista, vero e proprio perno della squadra blucerchiata, è tornato al gol al Ferraris dimostrando tutta la sua gioia:



"Abbiamo creato problemi a noi stessi, abbiamo fatto male ma però sapevamo che avremmo dovuto cambiare il ritmo ed il modo di giocare per portare i tre punti a casa. I ragazzi sono stati bravi, veramente complimenti a tutti. Abbiamo dimostrato carattere ed anche i tifosi ci hanno spinto a svoltare" ha detto nel post gara.



"E’ stato importate fare il gol, penso sia stato la svolta per poi cercare il secondo" prosegue Kasami parlando della rete. "Ancora, sto stati veramente bravi tutti, sono stati tre punti importanti ma tutto qua, sono stati solo tre punti. Ora abbiamo un’altra partita (contro il Bari n.d.r.) nella quale dobbiamo prenderci altri tre punti. Tra giocatori, staff tecnico e mister so di avere un peso in questa squadra, devo prendermi le mie responsabilità" conclude lo svizzero "però i ragazzi mi fanno sentire importante quindi è tutto più facile. I tifosi fanno una parte importante perché se ci fanno sentire così fino alla fine del campionato, penso che potremmo fare qualcosa di bello».