Giornata di allenamenti per la Sampdoria, che oggi avrebbe dovuto sostenere una doppia seduta. La tranche di lavoro pomeridiana, però, dopo l'allenamento a base di forza e tattica sul campo, è stata annullata da Giampaolo, che ha dato appuntamento alla squadra domani.



Nel frattempo, però, destano preoccupazione le condizioni della difesa, a cominciare dalle condizioni di Murillo. Gli esami medici a cui è stato sottoposto il colombiano hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, fa sapere il sito ufficiale blucerchiato.



Murillo oggi ha quindi lavorato in piscina per gli esercizi riabilitativi, ma le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. L'ex Inter però non è l'unico ad essersi allenato a parte. Anche Omar Colley è rimasto in piscina per i postumi della botta al ginocchio destro di domenica a Verona. Differenziato anche per l'altro centrale, Alex Ferrari.