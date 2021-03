L'ex fantasista della Sampdoria Antonio Cassano, ormai ospite fisso di Cristian Vieri su Bobo TV, ha un'idea ben precisa e un suggerimento per la panchina della squadra blucerchiata. Secondo Fantantonio, il tecnico perfetto per il Doria sarebbe un argentino dal fascino innegabile.



"​Conosco l’ambiente, vivo qui da 14 anni: l’allenatore perfetto e ideale, con tutto rispetto per Ranieri, è il maestro Bielsa" ha detto Cassano all'ex compagno. "Tu immagina cosa ne potrebbe venir fuori. Questo ambiente ti regala l’anima, ti amano: al secondo allenamento gli farebbero la statua. Qui ti amano talmente tanto che non ti dimenticano, ci sono giocatori di vent’anni fa come Ciccio Pedone, che vive a Genova, e la gente lo incontra gli vuole bene ancora, per il rispetto verso la squadra. Mi piacerebbe Bielsa, sarebbe un sogno" conclude.