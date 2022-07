C'è un giocatore, in casa Sampdoria, che sta muovendo il mercato dei portieri in maniera molto complessa. E' Wladimiro Falcone, estremo difensore blucerchiato coinvolto in un complesso affare sull'asse Samp-Spezia-Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di un portiere di riserva, e da tempo stanno trattando il numero uno dello Spezia Provedel. La distanza tra la domanda e l'offerta, attualmente, è di circa 500mila euro e le parti continuano a trattare anche perché i bianconeri dovranno versare il 50% all’Empoli e di conseguenza intendono perdere il meno possibile dal trasferimento.



Nel frattempo però la società di Lotito si è cautelata chiedendo alla Samp di bloccare Wladimiro Falcone. Il giocatore classe 1995 secondo Il Messaggero potrebbe essere impiegato come pedina di scambio con lo Spezia o, in alternativa, potrebbe diventare lui il dodicesimo uomo della società capitolina.