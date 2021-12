Sampdoria e Lazio vogliono ripartire in fretta dopo i 4 gol incassati rispettivamente contro Fiorentina e Udinese: se alla squadra blucerchiata sono costati il ritorno alla sconfitta dopo due successi di fila, quelli subiti dalla formazione di Sarri hanno dato continuità ad un momento di grande difficoltà, certificato dalle due precedenti e nette sconfitte con Juventus e Napoli.



LE ULTIME - Colley è squalificato e quindi la coppia di centrali sarà formata da Yoshida e Ferrari, mentre a sinistra si rivedrà Augello al posto di Murru. Restano indisponibili Damsgaard e Torregrossa, mentre Caputo e Gabbiadini partono da favoriti rispetto a Quagliarella.



Sarri perde per squalifica Patric ma ritrova in difesa due pedine importanti come Marusic e Luiz Felipe; Leiva può far rifiatare Cataldi, mentre Basic e Zaccagni insidiano Luis Alberto e Felipe Anderson.



DOVE VEDERLA IN TV - La sfida tra Sampdoria e Lazio, in programma a Marassi, sarà visibile esclusivamente su DAZN. Per assistere all’incontro occorre scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegarsi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. L'alternativa è collegare il TIMVISION Box alla tv.





PROBABILI FORMAZIONI



SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Beresynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Gabbiadini, Caputo.



LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.