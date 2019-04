Sampdoria-Lazio 1-2



Audero 6: incolpevole quando Caicedo lo infilza dopo soli 2 minuti, si distende come può sul raddoppio ma il pallone è troppo angolato per intervenire. Bene nel resto della gara, sbroglia con lucidità un paio di situazioni in uscita.



Sala 6: sulla destra soffre terribilmente Lulic nel primo tempo, nella ripresa sembra prendere maggiormente le misure all'esterno ospite e comincia a farsi vedere con regolarità anche in proiezione offensiva.



(dal 37' s.t. Gabbiadini 5,5: la Samp con l'ingresso dell'ex Southampton passa a tre in difesa, sistemandosi con un bizzarro 3-3-3. Entra con poco mordente, purtroppo sta diventando una costante).



Ferrari 6: compitino, ma fatto tutto sommato bene, senza le macroscopiche sbavature degli altri due centrali che si alternano di fianco a lui. Un'altra prestazione confortante dopo quella di Torino.



Colley 5: errore da matita rossa e doppia sottolineatura in occasione del vantaggio biancoceleste. Prima si fa scippare ingenuamente il pallone da Caicedo, poi dopo essere riuscito a recuperare in velocità, si fa spostare dall'attaccante della Lazio con troppa facilità. E' anche sfortunato, perchè la sua partita dura soltanto un quarto d'ora e non ha tempo di recuperare. Esce per un problema fisico.



(dal 16' p.t. Tonelli 5,5: escluso in partenza, alla fine si ritrova ugualmente in campo a causa dell'acciacco del compagno. Al primo pallone, si lascia sovrastare da Caicedo che firma il raddoppio. Spesso sollecitato, ha qualche amnesia di troppo.



Murru 6: quanta sfortuna ci vuole per centrare un palo, e vedere il pallone rimbalzare sulla schiena del portiere prima di uscire a lato? Dei quattro difensori doriani è decisamente il più positivo, spinge e gioca bene pure da centrale. Merita l'attenzione di Mancini. Praet 6: inizio timido, ma nel momento di maggior difficoltà, con la Samp sotto di un uomo e di due gol, viene fuori e questo è sinonimo di personalità. Mette grinta e qualità a centrocampo nel secondo tempo, provando a trascinare i blucerchiati alla ricerca di un complicatissimo pareggio.



Ekdal 6,5: è quello che in mezzo al campo non si arrende mai. Il gol doriano nasce da un suo bel passaggio sporcato da Acerbi, picchia, lotta e amministra il pallone.



Linetty 5: il primo pallone che serve è un bel filtrante per Quagliarella. Da lì in poi, nient'altro. Solo parecchia confusione.



(dal 1' s.t. Jankto 6,5: oggi decisamente più in palla rispetto ad altre prestazioni. Supporta benone la manovra offensiva, e tira fuori dal cilindro anche un paio di traversoni invitanti. Il più clamoroso è quello che Defrel spedisce a lato ad un metro dalla porta sguarnita).



Ramirez 4,5: si fa notare per la prima volta alla mezz'ora, con una bella punizione su cui è attento Strakosha. Peccato che gli saltino i nervi, becca due ammonizioni nel giro di venti minuti e lascia la Samp in inferiorità per un tempo intero. Un'ingenuità che costa carissima alla squadra di Giampaolo.



Defrel 5: primo tempo incolore, paradossalmente migliora quando la Samp rimane in dieci e lui passa centrocampista con spiccate competenze offensive. Però si divora un gol clamoroso, a due passi dalla linea, che pesa sul giudizio complessivo.



Quagliarella 7: meno male che ci pensa lui a rendere meno amaro il pomeriggio doriano. Controllo e gol numero numero 23 in campionato, a suonare la riscossa è sempre il capitano che quantomeno regala un finale di speranza alla Samp. Giocatore infinito.





All. Giampaolo 6: aveva chiesto alla Samp di non presentarsi 'in infradito', ma il primo tempo blucerchiato è decisamente balneare. Eppure, quando i doriani rimangono in inferiorità numerica, la squadra di Giampaolo sfodera energie inaspettate e una cattiveria agonistica davvero rara e disputa un gran secondo tempo, mettendo in difficoltà una Lazio che pensava di avere già la gara in ghiaccio. Peccato per questi cali di attenzione, l'impressione è che serva sempre un evento 'traumatico' per risvegliare la squadra.