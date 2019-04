Sguardi attenti per Sampdoria-Lazio. Sulle tribune del Ferraris sono presenti tanti addetti ai lavori, tra osservatori (in particolare quelli dell'Arsenal) e vari spettatori interessati. A Genova infatti c'è l'ex c.t. della Nazionale Giampiero Ventura, ma soprattutto la Juventus, che ha inviato addirittura il direttore Fabio Paratici.



Nella Samp non gioca Joachim Andersen, calciatore entrato in orbita Juve, mentre nella Lazio è squalificato uno dei grandi obiettivi di mercato dei bianconeri, Milinkovic-Savic. Tra i giocatori che potrebbero figurare tra gli obiettivi dei bianconeri per quanto riguarda la Lazio ci sono Correa, Leiva oppure un difensore tra Acerbi e Bastos. Nelle fila dei blucerchiati, l'unico seguito lo scorso anno era stato Dennis Praet, che però sembra uscito da tempo dai radar della Vecchia Signora.