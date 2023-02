attento su Ferguson e su Schouten, Soriano lo infilza con una sassata nell’angolino. Imprendibile la botta sotto l’incrocio di Orsolini, bene nella gestione delle palle alte e delle uscite.: qualche distrazione un paio di buone chiusure ma anche lui fuori posizione sul movimento di Barrow in occasione del gol.(dal 1’ s.t.mediano insieme a Winks quando Stankovic cambia pelle alla Sampdoria. Restituisce sostanza al centrocampo doriano).mette la zucca su un’incornata da due passi di Barrow e la schiena sul tiro di Moro. Incolpevole sui gol.: concentrato, tiene botta e non ha colpe specifiche sulle marcature.: tante imprecisioni e qualche errore tecnico. Nella seconda frazione lavora una bella palla per Gabbiadini. Però sbaglia quasi tutti i traversoni.: la palla in verticale che innesca Gabbiadini è un cioccolatino. Le azioni più pericolose dei blucerchiati nascono dai suoi tagli, ad esempio la potenziale chance di inizio ripresa non concretizzata ancora da Gabbiadini.(dal 20’ s.t.entra e ha subito sul piede un rigore che pesa una tonnellata. Batte Skorupski e porta la Samp sull’1-1. La situazione è clamorosa, perché poco dopo gliene tocca un altro, e questa volta lo tira male. Due minuti dopo, sfiora il palo): commette più errori del solito, ma resta comunque il cervello della Samp. Spende molto e ha un tempo di gioco superiore ai compagni.: fatica un sacco a sinistra, Orsolini gli scappa spesso e non riesce a spingere mai.(dal 1’ s.t.: si colloca a sinistra sulla linea dei difensori, con Zanoli a destra. Si alza poco, tenta di contenere Orsolini ma lascia sempre troppo spazio all’esterno emiliano. In occasione del raddoppio, il numero 7 gli scappa via al doppio della velocità).fumoso, scolastico, o fa appoggi banali oppure perde palla. Inutile.qualche buono spunto, ma troppo fumoso e sempre bloccato dalla retroguardia ospite.(dal 1’ s.t.: Stankovic vara la difesa a quattro, lui fa il terzino destro con compiti di spinta. Lo fa da subito, procura un rigore e un paio di buone chance).il primo tiro del match se lo procura lui, dopo una bella serpentina in area. Peccato perché, poco dopo, si divora una chance clamorosa a tu per tu con Skorupski. Nel suo tabellino personale anche una punizione sulla barriera e una conclusione sbilenca dai venti metri. Ha il merito di procurarsi il rigore, ma è troppo poco.(dal 33’ s.t.All.male nel primo tempo, la Sampdoria è diversa e molto meno gagliarda rispetto alle attese. Il 3-4-1-2 non funziona, i blucerchiati sono poco pericolosi. Dal primo minuto del secondo tempo, mette a specchio i blucerchiati passando al 4-2-3-1 con gli innesti di Rincon, Zanoli e Murru. La Samp sembra rispondere, avrebbe anche la chance per ribaltare l’incontro, ma quando ci sono stagioni del genere, anche l’impensabile diventa realtà. Qualche responsabilità forse ce l’ha, insistere su giocatori come Murru e Djuricic non dà risultati, ma di certo le colpe non sono imputabili principalmente al mister serbo.