: spettatore non pagante fino all’ultimo giro di lancette. L’intervento con cui sigilla il risultato su Walace è da applausi.: aiuta i compagni in chiusura, respingendo i tentativi friulani.: non lascia spazi ad Okaka, anticipandolo in varie circostanze ed annullandolo per tutta la partita.: l’ingresso di Llorente non lo impensierisce. Attento in ogni copertura.: prestazione piuttosto anonima. Non incide e non sorprende.(dal 20’ s.t.: entra nel momento più delicato del match. Aiuta i compagni a ripartire): ci prova con diverse conclusioni, senza riuscire ad impensierire Musso.(dal 44’ s.t.: si vede poco, ma in mezzo al campo è fondamentale. Limita De Paul e lo controlla in ogni movimento.: il migliore del centrocampo. Nonostante l’ammonizione, gioca con grande grinta e cattiveria agonistica.: sulla fascia corre senza mai fermarsi. Molina è un avversario scomodo, ma il laterale blucerchiato non lo lascia mai arrivare sul fondo.: assente per tutto il corso del match. I padroni di casa riescono a contenerlo con estrema facilità.(dal 30’ s.t.: è lui a causare il calcio di rigore, calciando verso lo specchio avversario e trovando il braccio di Bonifazi): nella ripresa sfiora il gol con un mancino deviato dal limite dell’area. Fatica a farsi spazio tra le maglie bianconere.(dal 30’ s.t.: entra e decide la sfida, trasformando il penalty e regalando la vittoria ai compagni): grazie ai cambi del tecnico doriano la Sampdoria esce dal Friuli con tre punti in tasca. Le sostituzioni effettuate permettono di sbloccare la partita, conquistando un successo prezioso per classifica e morale.