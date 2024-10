Sampdoria, le pagelle di CM: si salva il solito Coda, Riccio in difficoltà

Getty Images

: primo tempo tranquillo, avvio difficilissimo di secondo tempo. Non è impeccabile sulla prima zuccata di Adorante, incolpevole sul secondo colpo di testa del numero 9 stabiese. Fa un buon intervento quando la Samp sbanda pericolosamente, ma l'errore costa.notevolmente cresciuto, della difesa è quello che sbaglia meno.si prende una responsabilità già in avvio con una sgroppata che causa l’ammonizione di Ruggero procurando una punizione dal limite per il Doria. Peccato perché si fa bruciare da Adorante in occasione del pareggio ospite. Qualche minuto dopo, Adorante salta in mezzo tra lui e Depaoli e trova il raddoppio. A quel punto va in palla e sbaglia un sacco.

(dal 33’ s.t.: Sottil prova il tutto per tutto e chiude con quasi cinque attaccanti. Non tiene un pallone).molto ruvido, spesso efficace. Non ha grosse colpe specifiche sui gol. Nella ripresa, con la Samp a trazione iper offensiva, spesso si ritrova il pallone sui piedi per impostare, ma non è la sua dote migliore.: prima sgasata e primo tiro pericoloso ad opera del numero 23 blucerchiato. Nel primo tempo spinge, nella ripresa però lascia troppo spazio a Fortini quando il numero 29 trova nel mezzo Adorante. Si fa anticipare dal bomber, in concorso di colpa con Riccio, sul raddoppio campano.

(dal 23’ s.t.: un slalom bello, un tentativo sbilenco. Non incide).si butta dentro con più continuità rispetto ad altre partite. Prova anche ad impensierire Thiam con una sassata da fuori.(dal 23’ s.t.: tanta corsa ma poco altro. Non riesce a ritagliarsi spazi).si presenta con due recuperi palla straordinari, uno in particolare nel cuore dell’area vale quanto un gol. Nel secondo tempo viene sovrastato dal centrocampo gialloblu.spizza a Coda il pallone che il numero 9 infila in porta. Parte bene, poi cala un po’ quando il Doria va in difficoltà.

(dal 14’ s.t.: fa sempre un tocco di troppo, i mezzi tecnici li ha, gli manca però il tempo della giocata).spinge crossa e offende, fisicamente straripante nella prima frazione. Batte il corner da cui origina la rete dell’1-0. Nella ripresa, non si vede quasi mai.: oggi un po’ sottotono, però sembra procurarsi un rigore ma l'arbitro non lo concede, sembra esserci un tocco sulla palla con la punta del piede. Unico acuto in una gara grigia.: è caldo, calcia una punizione che si stampa sul palo. Il secondo pallone è quello buono: movimento da bomber di razza e zampata da centravanti che infilza Thiam da due passi. Ci prova pure nella ripresa dai venticinque metri. Il migliore della Samp.

(dal 33’ s.t.un po’ trequartista, un po’ attaccante, la Samp si sistema 3-4-1-2, ma solo sulla carta perché i blucerchiati si spingono tutti in avanti. Pochi minuti a disposizione, non gli riesce la magia).All.un Doria a due facce, ordinato e in controllo nel primo tempo, ad avvio ripresa i blucerchiati invece sbandano terribilmente. Sempre in ritardo sulle seconde palle, in difficoltà a centrocampo e disattenti in difesa: la Samp prende due gol in quattro minuti, e rischia il terzo a più riprese. La squadra capace di centrare tre vittorie in una settimana si scioglie, sbaglia i passaggi più semplici e regala campo e quarantacinque minuti alla Juve Stabia.