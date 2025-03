Sampdoria, il rientro di Tutino potrebbe slittare. Semplici studia il 4-4-2

Getty Images

Lapotrebbe presentarsi con un volto completamente nuovo nella prossima sfida contro il Frosinone. Leonardo Semplici sta valutando un ulteriore stravolgimento tattico, che vedrebbe l’abbandono del 3-4-2-1 per un più classicocon una difesa a quattro e una coppia d’attacco più strutturata. La scelta dell’allenatore blucerchiato nasce dalla necessità di dare maggiore equilibrio alla squadra e, soprattutto, di garantire più supporto offensivo a Massimo Coda, vista anche la contemporanea indisponibilità di Niang.Con il passaggio al 4-4-2, Semplici dovrà decidere chi affiancare a Coda nel reparto avanzato. Tra le opzioni ci sono Fabio, giovane attaccante del Modena arrivato in prestito e desideroso di mettersi in mostra, Rémi, che potrebbe agire da seconda punta sfruttando le sue doti tecniche, oppure Giuseppe, giocatore rapido e imprevedibile capace di muoversi tra le linee. La scelta finale dipenderà dalle condizioni fisiche e dalle esigenze tattiche, ma l’intenzione dell’allenatore sembra chiara: aumentare la pericolosità offensiva senza perdere solidità in fase difensiva.

Se in attacco la Sampdoria cerca nuove soluzioni, continua invece l’attesa per Gennaro, ancora ai box dopo l'infortunio al malleolo mediale subito quasi due mesi fa contro il Cesena. Inizialmente, si era ipotizzato un rientro per aprile, ma i tempi di recupero potrebbero allungarsi di almeno un altro mese, rendendo il suo ritorno in campo ancora incerto. Un’assenza pesante per Semplici, che sperava di poter contare su di lui nella fase decisiva della stagione.