La principale preoccupazione di Matteo Manfredi e della Sampdoria, in questo momento, è trovare un partner in modo da consolidare la posizione finanziaria del club. Per farlo, il presidente blucerchiato 'in pectore' è appena volato a Riyad, in occasione del campionato mondiale per club. Insieme a lui anche il direttore sportivo genovese, Andrea Mancini.



Il viaggio ovviamente non riguarda solo la partecipazione all'evento, ma anche l'incontro con potenziali investitori provenienti dal mondo arabo. L'idea sarebbe quella di trovare soci prontio ad entrare attraverso una quota di minoranza. A fare da tramite e da facilitatore per i contatti e gli accordi, anche se non direttamente coinvolto, ci sarebbe il padre di Andrea, Roberto Mancini oggi C.T. dell'Arabia Saudita.



Non ci sono conferme invece, scrive Tuttosport, in merito ad un possibile incontro tra la Sampdoria e i rappresentanti della sezione sportiva di PIF, il Public Investment Fund ossia il fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Non sono esclusi però colloqui con gruppi riconducibili in qualche modo al Pif. Mancini e Manfredi torneranno in Italia venerdì, in tempo per la trasferta di Reggio.