Dal campo alla... piscina: reduci dalla bella vittoria sul Milan di ieri sera i calciatori della Sampdoria hanno svolto questa mattina una seduta defatigante alla piscina di Bogliasco, casa delle squadre maschile e femminile della formazione di pallanuoto impegnata nei due campionati di Serie A1. Per i ragazzi di mister Giampaolo si è trattato sicuramente di un modo alternativo per prepararsi alla sfida di mercoledì sera in casa del Torino, come si può vedere nel video in fondo alla news.



Clima molto disteso e tanti scherzi per i blucerchiati, ancora galvanizzati (come del resto i tifosi) in seguito al successo sui rossoneri, fondamentale per tenere vivi i sogni di Europa League. Sul fronte infermeria, va segnalato che Albin Ekdal si sta ancora sottoponendo a terapie e fisioterapia, in seguito all’infortunio accusato in Norvegia-Svezia. Sempre a parte anche Barreto e Caprari.



Ma è stata una mattinata importante pure per l'associazione bogliaschina padrona di casa: dopo aver ospitato giovedì sera il capitano del Genoa Mimmo Criscito e il suo vice Davide Biraschi, in qualità di testimonal di un evento benefico, la società biancazzurra conferma la sua anima polivalente aprendosi all'interazione con altre discipline sportive.