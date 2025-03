Getty Images

Sampdoria, Niang lavora a parte, ma non c'è nessuna preoccupazione per la Reggiana

Lorenzo Montaldo

un' ora fa



Mbaye Niang è il punto di riferimento della Sampdoria. L’attaccante franco-senegalese, arrivato a Genova nella scorsa sessione di mercato, è diventato rapidamente l’uomo chiave della squadra blucerchiata. Con Leonardo Semplici in panchina, Niang ha guadagnato un ruolo di assoluto protagonista, giocando sia da prima punta che da sottopunta alle spalle di Massimo Coda. La sua qualità, esperienza e capacità di incidere in zona gol lo rendono un elemento imprescindibile per la Samp nella corsa per evitare i playout di Serie B.



Per questo motivo, la notizia che alla ripresa degli allenamenti abbia lavorato a parte ha subito allarmato i tifosi. Il campionato entra nella sua fase decisiva e il prossimo impegno in trasferta contro la Reggiana, in programma al MAPEI Stadium per la 30ª giornata, è un crocevia fondamentale per continuare a inseguire gli obiettivi stagionali. Fortunatamente, per Niang non sembrerebbe trattarsi di un problema fisico. L'attaccante ha svolto semplicemente una seduta di scarico programmata, un lavoro mirato per gestire le energie dopo gli ultimi impegni. Lo staff medico della Sampdoria non ha segnalato alcuna criticità, e la sua presenza nel match contro i granata non è in dubbio. Niang sarà quindi regolarmente a disposizione di Semplici per la sfida contro la Reggiana