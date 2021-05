Non sarà Enzo Maresca il prossimo allenatore della Sampdoria. L'attuale tecnico del Manchester City Under 23, seguito dalla società blucerchiata, che gli aveva offerto già un ruolo in passato, molto probabilmente tornerà in Italia, ma non a Genova.



Secondo Gianluca Di Marzio Maresca ha infatti accettato la proposta del Parma, e diventerà nuovo allenatore gialloblù. Niente Ferrero e Sampdoria, quindi, nel suo destino.