Resta nel vivo in casala negoziazione relativa aglidei giocatori blucerchiati, che verranno 'tagliati' per il periodo di sospensione. I mesi al vaglio delle parti sono quattro: la dirigenza e i calciatori sono alla ricerca di una quadra, che per il momento è ancora lontana. La prima idea di Ferrero, che pensava al taglio di una parte dello stipendio e la rimanenza spalmata nei prossimi due anni, è stata abbandonata in partenza. Nei giorni scorsi il Viperetta avrebbe invece effettuato un sondaggio con sette calciatori, ossiache tra l'altro è il rappresentante sindacale blucerchiato, sottoponendo loro una bozza di accordo.I giocatori si sono confrontati tra loro, con i 'colleghi' di altre squadre, con l'Associazione calciatori e con i procuratori. Secondo Il Secolo XIX, i blucerchiatigiudicando la proposta non accettabile, da rivedere. I doriani vorrebbero anche capire l'impatto dell'emergenza sul bilancio, che lo scorso anno si è chiuso con un attivo di 12 milioni.Nella bozza erano ovviamente presente due opzioni, legate all'eventualedel campionato o alla definitiva. In caso di chiusura della stagione, sarebbero state tagliati le mensilità di marzo e aprile, mentre mezzo mese rientrerebbe ai giocatori come bonus salvezza. Maggio e giugno invece andrebbe corrisposto entronel rispetto delle norme federali, in modo tale da tutelare anche eventuali giocatori in scadenza o ceduti nella prossima finestra di mercato. Dal taglio sarebbero stati esclusi gli stipendi sotto i 100.000 euro, nel caso della Samp solo Wladimiro Falcone.In caso di stop definitivo invece la negoziazione avrebbe dato un'ulteriore sforbiciata,. La trattativa quindi andrà avanti, mentre entro fine aprile verrà saldato lo stipendio di, che verrà escluso dal dibattito essendo l'ultimo mese completo. Il modello da prendere in considerazione potrebbe essere quello del Parma, che ha rinunciato ad una sola menisilità.