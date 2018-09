La grande scoperta della Sampdoria in queste prime giornate di campionato ha il volto e il nome di Joachim Andersen, difensore danese classe 1996 che giornata dopo giornata si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel club blucerchiato e pure in ottica mercato. Ovviamente, le buone prestazioni dell'ennesima scoperta degli scout doriani hanno attirato le attenzioni di tante società, in primis dell'Inter che da sempre segue con attenzione i progressi dei calciatori doriani.



I nerazzurri però non sono gli unici ad aver posato gli occhi su Andersen. Secondo Il Secolo XIX il difensore sarebbe già finito sul taccuino di parecchie società estere. In particolare il Tottenham avrebbe già seguito in un paio di circostanze l'ex Twente. Nel frattempo, la Samp valuta la situazione. Il contratto di Andersen scadrà a giugno 2021, ma il Doria sa che se il ragazzo continuerà ad offrire questo rendimento, dovrà valutare un prolungamento accompagnato anche da un cospicuo ritocco verso l'alto del suo ingaggio, anche per ottenere una cifra più corposa da una sua eventuale cessione futura.