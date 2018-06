Uno dei reparti dove la Sampdoria sarà chiamata ad intervenire in maniera più massiccia quest'estate è sicuramente il centrocampo, considerando le probabili partenze di Torreira e Praet, che recentemente è stato sondato anche dal Napoli. Per sostituire i due giocatori circolano parecchi nomi a Genova: si è parlato di Berisha, ma per i blucerchiati non sono ancora tramontate due piste significative, che conducono al promettente Lovro Majer e pure al ritorno del grande ex Roberto Soriano.



Secondo gianlucadimarzio.com oltre a Berisha la Samp continua a seguire Majer, per cui ha ingaggiato un vero e proprio duello di mercato con la Dinamo Zagabria. Il 'nuovo Modric', che recentemente ha rifiutato il Manchester City, viene valutato dalla Lokomotiva Zagabria (club proprietario del cartellino) circa 8 milioni, ma il Doria lo segue da oltre un anno ed è convinto della bontà della trattativa.



Una delle opzioni in caso l'operazione Berisha non dovesse andare in porto è invece quella del clamoroso ritorno di Roberto Soriano, dopo due stagioni vissute al Villarreal. In questo campionato l'ex capitano blucerchiato non è stato impiegato con grande continuità anche a causa di qualche problema fisico, mentre nel corso della sua prima stagione in Liga aveva sorpreso tutti con un rendimento davvero molto importante. Soriano era già stato sondato anche dall'Atalanta, vorrebbe tornare in Italia e il fatto che la compagna del calciatore sia genovese potrebbe rappresentare uno stimolo importante per un Soriano-bis all'ombra della Lanterna.