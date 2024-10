Sampdoria, non solo Borini: anche Barreca non convocato. Gli eroi del derby sul mercato?

Getty Images

Doppia 'sorpresa' in casa Sampdoria, se così si può dire: come anticipato ieri Fabio, l'eroe dell'ultimo derby, non è statoper la prossima partita. La decisione, seppur presentata come scelta tecnica, potrebbe avere risvolti di mercato. Attualmente, la Samp ha ben sei punte a disposizione con il rientro di Estanis Pedrola (oltre a Tutino, Coda, La Gumina e Sekulov), e ciò ha ridotto sicuramente lo spazio per Borini. C'è da considerare però anche il suo, piuttosto elevato per le casse del club.Già in estate, il DS Pietro Accardi aveva cercato di cederlo, ma senza successo. Borini, legato alla città e alla squadra, aveva spinto per restare e dare il proprio contributo, soprattutto dopo aver guadagnato la stima dei tifosi. Tuttavia, nelle ultime settimane era già statoda molte partitelle di fine allenamento. Se questa situazione dovesse prolungarsi, si andrebbe verso una inevitabile cessione

Curiosamente Antonio, altro protagonista del derby di Coppa Italia, sembra vivere una situazione simile. Voluto dalla precedente gestione tecnica, come Borini, anche l'esterno ex Cagliari ha un ingaggio pesante e non è stato utilizzato molto da Sottil, che ha preferito adattare altri giocatori. Anche lui non è stato convocato per la sfida odierna, anche se l'ufficialità si avrà soltanto tra qualche ora. La Sampdoria infatti ha deciso didei convocati, una scelta che lascia spazio a ulteriori speculazioni e che potrebbe essere mantenuta ancora a lungo. Non è stato portato a Cesena neppure il portiere Ravaglia, oltre agli indisponibili Vieira, Romagnoli, Ricci e Girelli.