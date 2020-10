Il caso più eclatante e più rumoroso in casa Sampdoria a tema rinnovi è sicuramente quello di Gaston Ramirez. Il trequartista uruguaiano, dopo aver resistito ai tentativi disperati della società di cederlo in questa sessione di mercato, a fine stagione lascerà i blucerchiati e il campionato italiano, come annunciato dal suo agente. C'è però anche un altro giocatore che ha una situazione piuttosto simile a quella dell'ex Bologna, ed è Albin Ekdal.



Il centrocampista svedese, capitano della Samp in assenza di Quagliarella, vedrà il suo accordo con i doriani scadere a giugno 2021. Già da febbraio lo svedese potrebbe teoricamente accordarsi con altre squadre e, secondo Sampnews24.com, la Samp dovrà decidere a breve in caso decidesse di procedere al rinnovo per iniziare i negoziati con Ekdal.