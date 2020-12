Manolo Gabbiadini, come previsto, è stato convocato per la partita di Napoli soltanto a livello numerico. L'attaccante della Sampdoria non è stato impiegato da Ranieri, e ieri il giocatore non si è allenato. Il problema del giocatore, ben noto sin da questa estate, quando il classe '91 ha saltato gran parte della preparazione, riguarda un'infiammazione alla parte bassa dell'addome. Tempo fa la Samp aveva deciso di curare Gabbiadini con terapie conservative, anche per evitare tempi più lunghi, ma la decisione non sembra aver dato i frutti sperati.



Tra oggi e domani l'ex Napoli si sottoporrà ad ulteriori esami, probabilmente una risonanza, per valutare meglio l'entità del problema e capire perché si è riacutizzato ai primi minuti giocati in stagione. A quel punto, lo staff sanitario e l'entourage del giocatore saranno di nuovo di fronte ad un bivio: intraprendere un'operazione chirurgica, oppure proseguire con le terapie conservative come fatto fin ora.