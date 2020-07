Il grande dubbio della Sampdoria, in vista della sfida di domenica sera contro la Spal, cruciale in ottica salvezza, riguarda la presenza o meno di Fabio Quagliarella tra i giocatori blucerchiati arruolabili. Ranieri dal canto suo lo aspetta a bracccia aperte: "Quagliarella manca tanto perché è un giocatore esperto, e in queste partite devi mettere in campo giocatori esperti. Si sta allenando - ha detto il tecnico dopo Lecce - e, se non sarà pronto domenica, credo di averlo in panchina, è vicino al rientro".



Il vero dubbio sembrerebbe riguardare l'eventuale presenza in panchina o no del numero 27, di certo non un suo impiego dal primo minuto. Quagliarella potrebbe rivedersi al Ferraris domenica, seduto vicino a Ranieri, le chance per una convocazione sono buone, ma se così non fosse il rientro potrebbe avvenire il mercoledì successivo, per la trasferta di Bergamo con l'Atalanta.



Quagliarella ieri ha svolto per intero la seduta insieme al gruppo che si è allenato regolarmente, mentre i giocatori impegnati a Lecce si dedicavano ad una sessione rigenerativa. E' ancora presto per ipotizzare un suo rientro, ma c'è ottimismo per una sua presenza in panchina con la Spal.