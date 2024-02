Sampdoria, ottimismo per Verre: può tornare con la Cremonese?

Già da parecchie settimane la paradossale situazione di Valerioin casafa discutere i tifosi blucerchiati. Il giocatore, che sino a quando è stato impiegato ha comunque spesso deluso le attese, da gennaio è stato di fatto messo fuori rosa dalla società genovese. Alla base della decisione i forti contrasti sul futuro: il Doria avrebbe volutoil calciatore, per liberarsi del suo pesante ingaggio (3 milioni lordi sino a giugno 2025) ma l'ex Roma ha rifiutato le proposte arrivate dalla Turchia. In seguito, la proprietà ha tentato di convincere Verre a ritoccare verso il basso il suo contratto, senza successo. Da qui la scelta di non convocarlo per sei gare consecutive.I faccia a faccia andati in scena nelle scorse settimane non hanno portato a nulla, nonostante i tentativi da parte del gruppo di reintegrare il trequartista. Ora però qualcosa sembra essersi mosso. Già negli allenamenti pre Cosenza, Verre aveva lavorato regolarmente con i compagni. E da parecchio tempo da Bogliascoin merito ad un possibile reintegro del ragazzo classe '94 con la Samp.Oggi l'accordo sulladel suo contratto sembra davvero più vicino, e anche ieri mattina il calciatore era regolarmente presente sul campo superiore del Mugnaini. La sua possibile convocazione era già stata ventilata per il match con il Cosenza, alla fine non era salito sul charter per la Calabria, ma l'occasione giusta per rivedere Verre quantomeno in panchina, se non in campo, potrebbe essere proprio quella di domani sera, Sampdoria-Cremonese al Ferraris