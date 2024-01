Oltre a Ricci, c'è un altro centrocampista della Sampdoria che potrebbe salutare Genova a gennaio. Si tratta di Simone Panada, classe 2002 arrivato in prestito dall’Atalanta. L'ex giocatore del Modena non è riuscito a trovare spazio nella mediana doriana, e sembra difficile che il calciatore riesca a sovvertire queste gerarchie nel girone di ritorno. L'Atalanta potrebbe quindi riportarlo a Bergamo, interrompendo - in accordo con la Samp - il prestito per poi valutare altre soluzioni. Oltretutto, su Panada pende un diritto di riscatto davvero pesante: i bergamaschi lo hanno messo a bilancio a 8 milioni, cifra assolutamente fuori portata e fuori parametro in questo momento per la Samp.



IN ENTRATA - L'eventuale addio di Panada, unito a quello di Ricci, permetterebbe alla Samp di ritagliare spazio a livello di rosa e di monte ingaggi per un altro prestito. L'idea doriana potrebbe essere quella di tornare su un vecchio pallino estivo, Cher Ndour, centrocampista bresciano di proprietà del Paris Saint Germain. Già ad agosto la Samp aveva corteggiato Ndour ma dal Psg era arrivato soltanto Lemina (che ora potrebbe ritornare ai transalpini, dal momento che non gioca con Pirlo) perché Luis Enrique, che stima molto il ragazzo classe 2004, aveva posto il veto sull'operazione. In effetti, l'allenatore spagnolo ha quasi sempre portato in panchina Ndour, impiegandolo però soltanto per 3 apparizioni e 25 minuti complessivi. Il giocatore ha bisogno di minutaggio, e la Samp potrebbe garantirglielo.