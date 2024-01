In estate, i tifosi della Sampdoria avevano salutato l'acquisto di Matteo Ricci come un possibile grande colpo blucerchiato. Il centrocampista era arrivato su specifica richiesta di Pirlo, che lo aveva avuto in Turchia al Fatih Karagumruk e aveva individuato lui come regista ideale per il Doria.



In questi primi sei mesi a Genova però Ricci ha deluso le attese. Il suo posto è stato occupato in pianta stabile da Yepes, esploso definitivamente, e l'ex Spezia ha trovato spazio soltanto in spezzoni di gara, peraltro senza rendere. Il suo ingaggio è pesante per la Serie B e per questo motivo, secondo La Repubblica, la Samp starebbe facendo alcune valutazioni in ottica calciomercato. C'è infatti la possibilità che Ricci a gennaio faccia il cammino inverso rispetto all'estate, tornando a giocare in Turchia.