Lacontinua a lavorare sul mercato estivo, con un occhio particolare alla situazione a centrocampo. Attualmente, la rosa blucerchiata dispone di diversi elementi in quella zona del campo, ma il club potrebbe valutare delle cessioni per alleggerire il reparto e aprire la strada a nuovi innesti. Secondo le ultime indiscrezioni, tra i possibili partenti ci sarebbero Pajtim Kasami, Ronaldo Vieira e Matteo Ricci, oltre a Stefano Girelli. Accardi nei prossimi giorni potrebbe tentare di piazzare uno di questi giocatori.In caso di cessione, il Doria dovrebbe completare numericamente la rosa con un nuovo innesto. Il nome più caldo per il centrocampo doriano in quest'ottica è quello di Nicolas, attualmente in forza all’Lo svizzero classe 1996 è un centrocampista versatile, in grado di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Haas ha già dimostrato di essere un giocatore affidabile in Serie A, anche se l'anno scorso ha giocato al Lucerna, in Super League, la massima divisione d'oltralpe.

Nel frattempo, in uscita c'è sempre Antonio. L'esterno non è stato convocato per la gara di Frosinone, e probabilmente non rientrerà tra i calciatori chiamati per la prima casalinga, sabato sera contro la Reggiana. L'ex Cagliari ha alcune società interessate, si è parlato del Palermo e soprattutto del. Il gradimento rossoblù è reale, i rapporti tra le società sono buoni dopo l'affare Tutino, ma il nodo è rappresentato dall'ingaggio di Barreca, troppo alto per i calabresi. Le parti dovrebbero venirsi incontro per trovare la quadra.