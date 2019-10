A Genova si respira un clima pesante per il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, finito al centro di tante contestazioni per alcune uscite infelici e per comportamenti che non sono piaciuti molto al pubblico blucerchiato. A peggiorare l'aria attorno al numero uno di Corte Lambruschini è stata poi la chiusura della trattativa per la cessione del club, non passato nelle mani di Vialli.



Recentemente invece la Digos di Genova ha messo sotto 'vigilanza dedicata' Massimo Ferrero in ogni suo spostamento a Genova. Si tratta del primo livello di protezione, applicabile quando un cittadino o personaggio pubblico viene ritenuto a rischio. I passi successivi, ossia la tutela e la scorta, hanno poi vari livelli.



A far scattare la vigilanza sono stati alcuni episodi recenti, quello ormai celebre del ristorante ma anche alcune scritte tra Bogliasco e Genova e le minacce via social. Ferrero, che già ha una sua scorta personale, viene controllato a distanza in maniera molto discreta. Secondo Telenord ciò avviene soltanto a Genova, e nei luoghi che frequenta di più, come Corte Lambruschini, Bogliasco o i ristoranti e l'hotel in cui pranza e dorme.