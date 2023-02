Non è finito il mercato della Sampdoria, in uscita ma pure in entrata. Il club blucerchiato infatti vuole rimpolpare il reparto avanzato, specialmente dopo i problemi di Quagliarella e Pussetto, e per questo motivo ha puntato Jesé Rodriguez.



Attaccante, classe 1991, svincolato dopo l'esperienza con l'Ankaragücü in Turchia, il calciatore spagnolo cresciuto nel Real Madrid e transitato poi da Psg, Betis, Sporting e Stoke City piace alla dirigenza. Il nodo, ovviamente, è l'ingaggio perché la Samp può offrire uno stipendio non particolarmente elevato, ma secondo Il Secolo XIX le sensazioni sarebbero positive. Senza eventuali intoppi, l'intesa potrebbe arrivare anche in settimana.