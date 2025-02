Sampdoria, prove anti-Sassuolo: Semplici mischia le carte, Bereszynski verso la panchina

Getty Images

Prove tattiche in casain vista della sfida di domani sera contro la capolista Sassuolo. Mister Semplici, in questi giorni al Mugnaini, ha alternato due schieramenti difensivi, testando sia la linea a tre che quella a quattro, cambiando anche gli interpreti per non dare punti di riferimento. Anche in attacco tante rotazioni: in una delle prove offensive hanno giocato Coda con Sibilli e Akinsanmiro, mentre nell’altro schieramentoè stato affiancato da Oudin e Abiuso.Nonostante gli esperimenti, la formazione che scenderà in campo domani dovrebbe ricalcare quella vista a Bolzano, con gli unici cambi forzati dovuti alle squalifiche di Ferrari e De Paoli. I due saranno sostituiti rispettivamente da Altare e Venuti. Scendono quindi le quotazioni di, che inizialmente sembrava poter partire dal primo minuto dopo oltre tre mesi di assenza per il brutto infortunio subito in nazionale. Il polacco, però, sembra destinato alla panchina, lasciando ancora una volta il posto da titolare a Riccio.

Il vero ballottaggio è a centrocampo, dove sarà disponibile Bellemo e dove si contendono una maglia da titolare al fianco dell’intoccabilesiache Ricci. Al momento, però, l’olandese sembra ancora una volta favorito sull’italiano. A sinistra Beruatto pare in vantaggio su Ioannou. E' tornato disponibile anche il portiere Ghidotti, ma tra i pali andrà Cragno.