Sampdoria, può partire Borini. Occhi su Gytkjaer

Lasi prepara a un mercato di gennaio cruciale per provare a invertire una stagione fin qui deludente. L’andamento in campionato è ben al di sotto delle aspettative, e mister Leonardo Semplici, consapevole delle difficoltà, ha dichiarato che l’obiettivo sarà "tenere botta sino al 31 dicembre", per poi intervenire sul mercato con le "pedine giuste" per rinforzare la squadra.La dirigenza, guidata da Accardi, Manfredi e Messina, ha già tracciato una strategia chiara: prima di procedere con nuovi acquisti, sarà necessario liberare spazio nella rosa. Tra i principali candidati a lasciare Genova ci sono il portiere, voluto dall’ex tecnico Andrea Sottil, e gli attaccanti Antonino La Gumina e Fabio. In particolare, la situazione di Borini appare delicata. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la societàdel rendimento e del contributo di leadership dell’esperto attaccante. Borini, relegato ai margini del progetto tecnico, avrebbe invece sperato in un ruolo più centrale all’interno della squadra.

Sul fronte degli acquisti, un nome che potrebbe rinforzare il reparto offensivo è quello di Christian, attaccante danese attualmente in forza al. Il classe 1990 ha collezionato 13 presenze in Serie A in questa stagione, pur avendo trovato poco spazio. Tuttavia, l’anno scorso si è distinto in Serie B con 11 reti, dimostrando di poter essere una valida opzione in attacco.