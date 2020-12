L'inizio di campionato di Fabio Quagliarella non è stato certamente negativo dal punto di vista dei gol, anzi. Il bottino di reti, 5 in 11 partite, è migliore persino di quello totalizzato nell'anno in cui il centravanti della Sampdoria ha vinto il premio di capocannoniere. Nonostante ciò però sono evidenti le difficoltà a livello fisico di un giocatore quasi 38enne costantemente impiegato in questo inizio di stagione.



Quagliarella è spesso sembrato un po' in difficoltà a livello tecnico e tattico, e spesso viene abbandonato anche troppo solo in mezzo alle difese schierate. Per tale motivo, e anche per gestire le 3 partite in 8 giorni, secondo Il Secolo XIX Ranieri starebbe valutando la possibilità di lasciare in panchina il numero 27 blucerchiato domani sera, per la sfida di Verona. In quel caso, l'unica alternativa a disposizione per sostituire l'attaccante stabiese sarebbe quella di un inserimento di La Gumina dal primo minuto.