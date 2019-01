Cosa hanno in comune Messi, Mbappé, Salah e Quagliarella? Semplice, sono tutti grandi attaccanti. Fa strano però leggere un giocatore della Sampdoria in questo poker di nomi, tutti di altissimo livello mondiale. Eppure all'attaccante campano le imprese piacciono parecchio. Il 27 blucerchiato è stato capace di scrivere il suo nome anche qui, in questa speciale classifica che altro non è se non la graduatoria della Scarpa d'Oro. Già, proprio il premio che celebra il re dei bomber europei. E quando si parla di bomber, non si può lasciare fuori l'ex Juve e Napoli.



La classifica per il prestigioso riconoscimento è guidata attualmente dal fenomeno Messi, primo a 38 punti con 19 reti realizzate. Al secondo posto si piazza il fuoriclasse francese del PSG, con 36 punti e 18 gol. Sul gradino più basso del podio invece ecco in coabitazione la stella del Liverpool Momo Salah e proprio Quagliarella, entrambi arrivati a 16 marcature stagionali e appaiati a 32 lunghezze. In quinta posizione invece nome a sorpresa: Liliu, centravanti brasiliano del Kalju in Estonia: ha fatto 31 gol, ma il coefficente del campionato è decisamente più basso rispetto a Serie A, Liga, Premier e persino Ligue 1.



La corsa, insomma, resta aperta: difficile tenere il passo di Messi, ma Quagliarella ha insegnato che 'impossibile' è solo una parola, riscrivendo tutti i record immaginabili. 'Impossible is nothing', recitava un noto slogan pubblicitario di una famosa marca sportiva. La dimostrazione è qui, sotto gli occhi di tutti. Oltre che per il titolo di capocannoniere della Serie A, è in corsa per la Scarpa d'Oro. A 36 anni.