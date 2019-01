Situazione piuttosto ingarbugliata, quella che riguarda l'attaccante dellaDawid. Il centravanti polacco è tornato il quarto nelle gerarchie del reparto avanzato blucerchiato dopo l'infortunio di Caprari, ma nonostante ciò è probabile che chieda più spazio, andando a giocare in un'altra società per sei mesi.Ieri lo stesso giocatore ha dato un indizio piuttosto importante su quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione , il Fortuna Dusseldorf, squadra di Bundesliga che incontra il gradimento del calciatore classe 1997. I tedeschi propongono unper Kownacki, e lo stesso blucerchiato starebbe spingendo per lasciare Bogliasco. La Samp a diretta domanda posta da Il Secolo XIX ha fatto sapere che l'ex Lech Poznan, ma è difficile ipotizzare che il Doria abbia interesse a tenerlo controvoglia, A quel punto da Corte Lambruschini potrebbero guardarsi intorno, cercando una papabile soluzione, tra Germania e Italia.Le pretendenti sono note,in Bundesliga, mentre in Italia Kownacki piace all'. Attenzione però all'inserimento del, che nelle ultime ore sarebbe tornato alla carica. Anche se l'indizio... social è piuttosto deciso: il Fortuna Dusseldorf, attualmente, sembra in cima alle preferenze del ragazzo.