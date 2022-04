Dalle notizie che trapelano da Bogliasco arrivano anche interessanti indicazioni in merito a Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria, recentemente scavalcato nelle gerarchie da Francesco Caputo, sta dando buone indicazioni a Giampaolo, che era e resta un suo estimatore.



Secondo Il Secolo XIX Quagliarella è sembrato piuttosto in palla nel corso della settimana e non è escluso che l'allenatore doriano decida proprio di dare fiducia all'attaccante contro la Salernitana dal primo minuto. Il numero 27, oltretutto, ieri si è reso protagonista di un gol 'alla Quagliarella' in allenamento, segnando una rete in rovesciata.