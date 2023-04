La Sampdoria è letteralmente furiosa con la classe arbitrale. La rabbia blucerchiata, esplosa già le scorse giornate per i numerosi torti evidenti perpetrati ai danni del club, non verrà più messa a tacere come fatto sino ad oggi. Il nervosismo è già divampato domenica sera, quando Antonio Romei e il ds Baldini, entrambi presenti all'Olimpico, nella pancia dell'impianto hanno avuto un acceso confronto con il designatore arbitrale Rocchi.



L'ex arbitro è rimasto sulle sue, scrive Il Secolo XIX, prendendo atto delle lamentele della Samp. Adesso la Samp potrebbe anche esplicitare il suo malessere con una presa di posizione ufficiale, oggi è attesa la designazione che chiarirà anche la considerazione della classe arbitrale nei confronti dei blucerchiati. Quanti punti sono stati tolti alla Samp dalle decisioni dei direttori di gara in questa stagione? Difficile quantificare, il presidente Lanna parla di 5 o 6, secondo il quotidiano.