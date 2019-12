Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato oggi in conferenza stampa: “Andiamo ad incontrare una delle squadre più in forma del campionato. In casa e fuori gioca alla stessa maniera. Ci aspetta una partita interessante. Chi terzino destro? O Thorsby o Ferrari. Tra stasera e domani deciderò. Quagliarella è recuperato, ha fatto tutti gli allenamenti. Spero che si sblocchi. Il punto col Lecce è stato molto importante. Abbiamo visto come ha pareggiato col Cagliari. Il Lecce è una squadra che gioca a calcio. L'importante, quando si sta in questa situazione come stiamo noi, è non fermarsi Classifica? Noi siamo ancora in pienissima emergenza. Siamo con l'acqua alla gola e dobbiamo giocare come stiamo giocando. Le parole di Gasperini e Marino dopo il pareggio? E' il malcostume italiano. Siamo italiani. Dobbiamo giustificare al datore di lavoro e ai tifosi che c’è sempre un perché si perde o non si gioca bene. Parlo in generale. Fa parte della nostra cultura”.