Finalmente torna a sorridere la, non ancora fuori dalla crisi ma sicuramente molto più serena rispetto a qualche tempo fa. Anche il suo tecnico Claudio Ranieri ha di che essere felice: domenica, contro l'Atalanta, il mister doriano potrebbe ritrovarsi a fare i conti con alcuni problemi di abbondanza, specialmente a centrocampo.Le condizioni di Jakub uscito malconcio dal Mazza , non sembrano infatti preoccupare particolarmente la Samp. Non dovrebbero esserci lesioni muscolari, anzi, il problema per il ceco sembrerebbe ricondursi soltanto ad una questione di crampi. L'ex Udinese sarà quindi regolarmente arruolabile per la prossima sfida. Cresce anche la condizione di Karol, tornato tra i convocati proprio con la Spal e pronto a rientrare in campo il prima possibile. Difficile un suo impiego dal primo minuto, dal momento che il polacco deve ancora recuperare il ritmo partita, ma è probabile che possa essere utilizzato a gara in corso.