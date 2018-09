Prosegue il percorso di avvicinamento della Sampdoria di Marco Giampaolo alla gara contro il Frosinone. Ecco il report del club blucerchiato.



RECUPERO - Joachim Andersen che in mattinata si è sottoposto a una sessione di massaggi e fisioterapia al pari di Dennis Praet, Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli, mentre il resto dei compagni era impegnato sul campo 2 per svolgere esercitazioni tecnico-tattiche con il contributo della Primavera di Simone Pavan. Nel pomeriggio il gruppo – al quale si sono uniti anche Andersen e Ramírez – ha proseguito il lavoro di preparazione alla gara di sabato sera allo “Stirpe”.



INFORTUNATI - Programma personalizzato di recupero per Vasco Regini – impegnato in piscina al mattino e mountain bike al pomeriggio – e Riccardo Saponara, che si è diviso tra terapie, lavoro tecnico-atletico sul campo e potenziamento in piscina.