La stagione 2020-2021 della Sampdoria si aprirà con una novità. Il ritiro dei blucerchiati infatti non sarà in montagna, come da tradizione, bensì si svolgerà - come noto da tempo - presso il centro sportivo Mugnaini.



Proprio ieri secondo Il Secolo XIX a Bogliasco si è svolta una riunione per pianificare il prossimo ritiro pre campionato. Si è parlato anche di date, con la partenza prevista attorno al 20 di agosto, ma si sono anche gettate le basi per affrontare tutti i temi logistici previsti, come ad esempio le eventuali amichevoli, i programmi di allenamento, la disponibilità dei campi e la possibilità per i giocatori di dormire a casa e non in albergo, come da tradizione.