A Genova c'è una forte spinta popolare che rema in direzione di Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria continua a segnare e a stupire in Serie A, tanto che i tifosi blucerchiati in Liguria si chiedono da tempo cosa aspetti Roberto Mancini prima di chiamare il numero 27 in Nazionale. Pian piano, grazie ai gol sempre più regolari e ad alcune meraviglie, la domanda hanno iniziato a farsela in tutta Italia. E oggi il Corriere dello Sport ha girato il quesito proprio al Mancio.



"Nel mese di marzo iniziano le qualificazioni europee, se sono in difficoltà e continua a segnare uno o due gol a partita come adesso, lo convoco di corsa. Avete visto che colpi? Che gol?" è stata la spiegazione dell'attuale C.T. azzurro. Mancini però ha aggiunto anche una postilla: "Fabio, per questioni anagrafiche, deve sapere che nel lungo periodo non può avere un futuro azzurro. Un principio, questo, che vale per tutti."